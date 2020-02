Bulgaarse ref die Ruud Vormer drie duels schorsing kostte, fluit Europese match van AA Gent

De Bulgaar Georgi Kabakov is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de Europa League-ontmoeting van donderdagavond (21u00) in het Stadio Olimpico tussen AS Roma en AA Gent.

De 33-jarige Kabakov stond begin oktober op het veld van Bernabeu toen Club Brugge er verrassend een punt wegkaapte bij Real Madrid (2-2). In die wedstrijd sloot hij in de slotfase Ruud Vormer uit. De Nederlander kreeg later drie matchen schorsing omdat hij Kabakov zou hebben beledigd. Club miste zijn aanvoerder daardoor in een belangrijk deel van de poulefase van de Champions League.

Vormer is donderdagavond ook aan de slag met Club in de heenwedstrijden van de zestiende finales van de Europa League. In Jan Breydel speelt blauw-zwart in de vooravond (18u55) tegen Manchester United. Die match zal worden geleid door de Wit-Rus Aleksei Kulbakov.

Kulbakov (40) floot in het seizoen 2016-2017 de achtste finale in de Europa League tussen Anderlecht en APOEL (1-0) en de groepsmatch Gent-Shakhtar (3-5). Ook Standard had hij al onder zijn hoede, in de play-offs van de Europa League 2015-2016 tegen Molde (2-0).