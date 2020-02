Maak kennis met Buyako Saka, de nieuwe tienersensatie die Arsenal naar Europa League-winst moet leiden

Standard-supporters kennen hem al en ook Standard-verdediger Collins Fai wordt nog vaak badend in het zweet wakker als hij over hem droomt. Buyako Saka zorgde er in de Europa League-wedstrijd tussen de Luikenaars en Arsenal met een goal en assist eigenhandig voor dat Standard een Europese lente mocht vergeten. De laatste weken maakt de achttienjarige winger ook naam bij het grote publiek. Ondertussen staat de jonge snaak in de scoutingsboekje van alle Europese topclubs. Donderdag speelt Saka met Arsenal in de 1/16de finale van de Europa League, is hij de man die de Gunners naar nieuwe successen leidt?