Barcelona zou 20 miljoen over hebben voor weinig scorende spits, die als ‘medische joker’ probleem moet oplossen

Volgens verschillende Spaanse media zou Martin Braithwaite van Leganes op weg zijn naar Barcelona. Hoewel de wintermercato intussen al enige tijd gesloten is, kan de Catalaanse club toch nog de transfermarkt op dankzij een artikel van de Spaanse voetbalregelgeving.

Bloedarmoede voorin momenteel bij FC Barcelona. Zowel spits Luis Suarez als flankaanvaller Ousmane Dembélé zijn voor de rest van het seizoen buiten strijd. Omdat Dembélé een zestal maanden zal moeten revalideren na een operatie aan de hamstrings, mag Barcelona dankzij een ‘medische joker’ een vervanger halen. Een artikel van de Spaanse voetbalbond stelt namelijk dat een club een nieuwe speler mag halen indien ze met een medisch attest kunnen aantonen dat ze vijf maanden niet kunnen beschikken over hun geblesseerde speler. Maandag kregen de Blaugrana hiervoor toestemming van het bestuur van La Liga.

De afgelopen dagen al circuleerden verschillende namen van mogelijke versterkingen. Zo werden onder meer Willian José (Real Sociedad), Angel Rodriguez (Getafe), Lucas Perez (Alavés), Ante Budimir (Mallorca) en Martin Braithwaite (Leganes) in verband gebracht met Barcelona. Niet de grootste namen, maar de Catalanen kunnen bijna niet anders gezien het artikel stelt dat de nieuwe speler enkel een speler uit de Spaanse competitie of iemand zonder club mag zijn. Volgens verschillende Spaanse media lijkt de keuze uiteindelijk te zullen vallen op de Deense spits Martin Braithwaite.

Geen doelpuntenmachine

Reden hiervoor is dat Braithwaite een afkoopclausule van 20 miljoen in zijn contract heeft. Hierdoor zou Leganes zijn spits sowieso kwijt zijn, of het hem nu wil verkopen of niet. Andere clubs zijn minder geneigd een speler te laten gaan gezien zij er geen vervanger voor mogen halen. Toch is de keuze voor Braithwaite opmerkelijk. Zo wist de 28-jarige Deense international in 24 competitiewedstrijden nog maar zes keer te scoren. Niet bepaald cijfers die je van een Barça-spits zou verwachten.

Toch zou het vertrek van Braithwaite een serieuze aderlating zijn voor Leganes. De club staat momenteel op een 19e plaats in La Liga en bevindt zich in volle degradatiestrijd. Bovendien is Braithwaite, ondanks zijn magere statistieken, dit seizoen topschutter van Leganes. Financieel zou de club wel een goede zaak doen. Leganes betaalde in juli 2019 namelijk maar 5 miljoen euro voor de Deense spits.