AA Gent-spits Jonathan David wil bloedvorm Europees verzilveren: “AS Roma wordt de belangrijkste wedstrijd uit mijn loopbaan”

Jonathan David heeft Dieumerci Mbokani bijgebeend aan de top van de rangschikking voor de Gouden Stier. Met vijftien competitiedoelpunten telt de Canadese aanvaller nu al liefst drie goals meer dan vorig seizoen. In 2020 trof David trouwens al zes keer raak, vorige vrijdag was hij nog tweemaal aan het feest in Eupen. De twintigjarige aanvaller heeft duidelijk de topvorm te pakken, netjes op tijd voor de dubbele ontmoeting met AS Roma.