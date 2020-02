Miljardair Bloomberg wil in debat tonen dat hij “beste presidentskandidaat” is

Multimiljardair Michael Bloomberg voldoet aan de eisen om woensdag in Nevada mee te doen aan een debat van Democraten die president willen worden. De oud-burgemeester van New York wil daar volgens zijn campagneteam graag laten zien dat hij “de beste kandidaat is om Donald Trump te verslaan”.

Het wordt de eerste keer dat Bloomberg mee kan doen met zo’n debat met zijn rivalen, dat op televisie wordt uitgezonden. Dat komt omdat hij zijn campagne uit eigen zak betaalt, terwijl in de regels van de partij staat dat kandidaten een bepaald aantal donateurs moeten hebben om in aanmerking te komen voor deelname.

Geen deelname in Iowa en New Hampshire

Dat de miljardair toch kan meedoen aan het debat in Nevada komt omdat de regels op de schop zijn gegaan. Kandidaten mogen ook aanschuiven als ze voldoende steun hebben in de peilingen. Dat is Bloomberg volgens zijn team nu gelukt.

De 78-jarige politicus deed niet mee aan recente voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire. Terwijl zijn rivalen daar de strijd met elkaar aangingen, voerde Bloomberg campagne in staten waar later wordt gestemd. Hij pompt honderden miljoenen in zijn campagne en is bezig aan een opmars in de peilingen.