Grote Italiaanse bankenfusie in de maak

In Italië wil de op een na grootste bank, Intesa Sanpaolo, haar kleinere concurrent UBI Banca overnemen. Ze heeft er 4,9 miljard dollar voor veil. De combinatie zou de grootste bank van Italië worden, voor UniCredit.

“We willen Intesa Sanpaolo en UBI Banca - twee van de beste spelers in het Italiaanse banksysteem - combineren om een nieuwe leider in duurzame en inclusieve groei te maken”, zegt Intesa-topman Carlo Messina. Messina noemt UBI Banca “de best gerunde middelgrote bank in Italië”.

Volgens Messina is een consolidatie in de Europese bankensector nodig. “Onze sector is op Europees niveau een fase ingegaan die een grotere schaal, grotere investeringsmogelijkheden en een focus op sociaal duurzame financiën vergt om te excelleren.”