Vrijspraak voor alle zestien beschuldigden in proces over Gezi-protesten uit 2013

Alle zestien personen die beschuldigd werden van het omvergooien van de Turkse regering, tijdens protesten in 2013 in Istanboel, zijn vrijgesproken. Dat is dinsdag bevestigd. De protesten draaiden rond de plannen van de regering om een een stadsdeel rond het Taksimplein, in het centrum van Istanboel, te ontwikkelen. Daarmee zou een van de laatste groene ruimtes van de stad, het Gezipark, verdwijnen. De vrijspraak komt als een verrassing. Het proces gold als een belangrijke graadmeter voor de mensenrechtensituatie in Turkije.