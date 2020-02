11 burgers komen om bij nieuw bloedbad in oosten van Congo

In Oost-Congo, nabij de grens met Oeganda, zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker elf burgers omgekomen. Dat is de voorlopige balans van een nieuw bloedbad in de regio rond de stad Beni, meldt Kivu Security Tracker (KST), een onderzoeksproject van Human Rights Watch en de Congo Research Group.

Sinds november zijn in en rond de stad Beni, in de provincie Noord-Kivu, al bijna 400 doden gevallen, blijkt nog uit de tellingen van KST. In de regio heerst een klimaat van angst: om de paar dagen vallen wel ergens in de regio een aantal burgerdoden bij aanvallen die toegeschreven worden aan de rebellenbeweging ADF (Allied Democratic Forces).

Een lokale verantwoordelijke heeft het tegenover AFP over tien doden, onder wie acht burgers, een agent van de inlichtingendienst en een soldaat. Een officier die anoniem wil blijven, bevestigde die balans.

Hongersnood

De jonge activisten van Lucha hebben het in een Facebook-post dan weer over veertien doden. De beweging wijst erop dat de daders hun terrein verleggen naar de sector Rwenzori, die tot nu redelijk kalm was. “Alle plattelandsregio’s die de stad Beni voeden zijn nu ontoegankelijk”, schrijft Lucha. “Naast via de machete moet nu ook gevreesd worden voor dood door honger. Het is een reden te meer om van de autoriteiten te blijven eisen dat ze Beni effectief beveiligen.”

Sinds 2014 zijn bij aanvallen die toegeschreven worden aan het ADF al zeker 1.000 doden gevallen. Eind oktober begon een offensief van het regeringsleger, maar het lijkt erop dat de rebellen hun bloedbaden elders uitvoeren. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat hooggeplaatste figuren uit het regeringsleger betrokken zijn bij de slachtpartijen.

“Hoewel het hoofdkwartier van de ADF werd ingenomen, en er een aankondiging was dat vijf van de zes ADF-leiders dood zijn, gaan de bloedbaden verder aan een ongebreideld tempo in de regio rond Beni”, aldus Kivu Security Tracker op Twitter.