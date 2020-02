Vlaming (65) dood aangetroffen na burenruzie in Thailand

Een 65-jarige Vlaming uit Antwerpen werd dood aangetroffen aan zijn zwembad na een burenruzie in Thailand. Dat melden lokale media. Een autopsie moet uitwijzen hoe de man om het leven is gekomen.

Volgens lokale media woonde de man al jaren in Pattaya, een bekende badplaats in het oosten van Thailand. De politie werd er zondagavond gebeld voor een burenruzie over een te luide waterpomp. De man zou na het ruzie terug naar huis gekeerd zijn. Toen de agenten later aankwamen, vonden ze de man dood terug aan zijn zwembad.

De politie onderzoekt de zaak nog en een autopsierapport zal de doodsoorzaak moeten uitwijzen.