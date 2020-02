Nederlander Ron Jans neemt ontslag als coach van FC Cincinnati na racismerel in VS over “N-word” in kleedkamer

Ron Jans heeft maandagavond laat zijn ontslag als hoofdcoach aangeboden bij MLS-club FC Cincinnati. De club aanvaardde zijn beslissing en maakte het nieuws dinsdag bekend. De 61-jarige Jans, die in 2012 vier maanden T1 was bij Standard, was sinds augustus vorig jaar trainer bij Cincinnati. Hij stapt op door een onderzoek van de Major League of Soccer naar racisme.

“Ron bood zijn ontslag aan nadat het onderzoek naar zijn persoon enkele zaken naar boven bracht”, liet voorzitter Jeff Berding weten in een persbericht. “Als club dragen we enkele waarden heel hoog in het vaandal. Raciale en culturele diversiteit is een belangrijke factor in hetgeen deze sport zo mooi maakt.”

Jans zou volgens mediaberichten bij het meezingen van een liedje in de kleedkamer het zogenoemde “N-word” hebben gebruikt. Hij zette vorige week vrijdag al tijdelijk een stap opzij. Het onderzoek van de voetbalbond kwam er na een klacht van de spelersvakbond.

De Nederlander kon niet voorkomen dat Cincinnati in haar eerste seizoen afgetekend laatste eindigde in de MLS. Het voorbije seizoen stond onze landgenoot Roland Lamah onder contract bij Cincinnati. Zijn contract werd echter niet meer verlengd.

Naast Standard trainde Jans in het verleden onder meer Groningen (2002-2010), Heerenveen (2010-2012) en PEC Zwolle (2013-2017).