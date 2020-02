Liverpool-legende Jamie Carragher hard voor Manchester City: “Het zou een schande zijn als ze de Champions League winnen”

In Engeland heeft voormalig Liverpool-speler Jamie Carragher zich in de studio van Sky Sports kritisch uitgelaten over Manchester City. Carragher vindt het een schande dat Man City nog niet uit de Champions League is gezet.

Vorige week werd Manchester City nog zwaar gestraft door de UEFA. Omdat de Citizens de regels van de Financial Fair Play niet gerespecteerd zouden hebben, mogen ze de komende twee seizoenen niet deelnemen aan een Europese clubcompetitie. Bovendien kregen ze ook een boete van 30 miljoen euro.

Naar aanleiding van deze feiten heeft Jamie Carragher, die zijn hele carrière uitkwam voor Liverpool, zich bij Sky Sports bijzonder scherp uitgelaten over Man City. De voormalig kapitein van Liverpool vindt het niet kunnen dat City de huidige editie van de Champions League nog mag uitdoen. “Het zou een aanfluiting van de competitie zijn als Man City de Champions League wint. De UEFA hoopt dat City verslagen wordt door Real Madrid”, aldus Carragher.

“Niemand mag eraan denken City te verlaten”

Man City heeft inmiddels beroep aangetekend bij het TAS. Maar als ze de zaak toch zouden verliezen, is het niet ondenkbaar dat er spelers zullen vertrekken. Ook over een eventuele leegloop van spelers sprak Carragher zich uit: “Niemand van de spelers mag eraan denken om de club te verlaten. Deze spelers verdienen 300.000 per week. Ze zijn al briljant geweest voor Man City maar uiteindelijk hebben ze de Champions League nog niet gewonnen.”

Ondertussen hebben al zowel Pep Guardiola, die vorige week nog sprak over een mogelijk vertrek bij City, als Raheem Sterling bevestigd dat ze van plan zijn om de regerend landskampioen trouw te blijven in geval van een effectieve veroordeling. “In welke competitie ze ons ook stoppen, ik zal altijd hier blijven”, zou Guardiola volgens Sky Sports aan zijn spelers verteld hebben. “Zelfs als ze ons in vierde klassen stoppen.”