Driejarig jongetje dood teruggevonden op bus in Australië

Een 3-jarig jongetje is dinsdagnamiddag dood teruggevonden in een minibus in het Australische Queensland. Het voertuig stond geparkeerd voor een school. De doodsoorzaak van het kind wordt nog onderzocht.

De jongen werd om iets na 15 uur dinsdagnamiddag gevonden in een geparkeerd voertuig voor een school in Edmonton in Queensland. De politie denkt dat het kind naar kleuterschool werd gebracht en ziet geen connectie tussen de minibus en de school. Het lichaam werd ontdekt door de chauffeur van het voertuig.

“Er loopt momenteel nog een onderzoek naar de dood van het kind”, zegt de politie-inspecteur. “Het is nog vroeg en er zijn een hoop factoren die meespelen. We onderzoeken alle mogelijke opties. De dood van het kind is een vreselijke gebeurtenis. Daarom is het voor ons ook belangrijk om dit tot op de bodem uit te zoeken. Onze gedachten gaan nu uit naar de familie van het kind.”