‘La vita è bella’ in Syrië: vader en dochtertje lachen zich een breuk iedere keer een bom valt

Abdullah Mohammad (32) woont met zijn gezin in de Syrische provincie Idlib, waar de laatste weken zwaar gebombardeerd wordt. Zijn driejarige dochtertje Salwa is bang van de bommen, dus bedacht Mohammad een plan: zich een breuk lachen telkens er iets ontploft.

De Syrische regering heeft sinds begin dit jaar de bombardementen opgevoerd om met de hulp van de Russen en pro-Iraanse milities de regio rond Aleppo te heroveren. Ook in de nabijgelegen provincie Idlib wordt zwaar gevochten om de laatste bolwerken van de rebellen te vernietigen.

Mohammad werd door die bombardementen gedwongen om samen met vrouw en kind zijn geboortedorp te ontvluchten en bij een vriend te gaan wonen. Hij merkte dat vooral kinderen het psychisch hard te verduren krijgen door het dagelijkse geweld.

Verschrikkelijke waarheid

Daarom bedacht hij een plan die doet denken aan het scenario van La vita è bella, de tragikomedie uit 1997. In de film doet de joodse hoofdrolspeler alsof zijn verblijf in een Duits concentratiekamp een spelletje is, om zijn zoontje te beschermen van de verschrikkelijke waarheid.

“Ik ben erin geslaagd mijn dochter te overtuigen dat het geluid van de bommen net zoals vuurwerk zijn”, vertelt de man aan persagentschap Reuters. “En dat ze dus niet bang moet zijn van de knallen.”

Mohammad blijft echter hopen dat het land ooit weer vrede kent en dat het dagelijkse leven weer normaal zal worden. “Ik wil dat mijn dochtertje van degelijk onderwijs kan genieten in de nabije toekomst”, klinkt het.