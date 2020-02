Chelsea maakt 11 miljoen euro winst op speler die geen minuut gespeeld heeft

Miljoenen verdienen aan een speler die geen enkele wedstrijd voor je club gespeeld heeft. Chelsea slaagde erin met Mario Pasalic. De Kroatische middenvelder werd in 2014 voor drie miljoen euro weggehaald bij Hajduk Split en zal komende zomer voor veertien miljoen verkocht worden aan Atalanta. Dat noemt men dan zaken doen.

Sinds zijn komst naar Stamford Bridge in 2014 maakte Pasalic in geen enkel seizoen deel uit van de hoofdmacht van The Blues. Hij werd achtereenvolgens uitgeleend aan Elche, AS Monaco, AC Milan, Spartak Moskou en Atalanta Bergamo. Deze laatste club huurt Pasalic al sinds juli 2018. Omdat de 25-jarige middenvelder er al voor het tweede seizoen op rij een vaste waarde is, besliste Atalanta om hem nu definitief binnen te halen. Het betaalt Chelsea zo’n veertien miljoen euro waardoor de Londense club elf miljoen winst maakt op de Kroaat.

Pasalic kwam dit seizoen al in 29 wedstrijden in actie voor Atalanta. Hij was daarin goed voor zeven goals en drie assists. Afgelopen zaterdag scoorde hij nog de beslissende treffer in de 2-1 overwinning tegen AS Roma.