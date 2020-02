Jonge mama ontdekt waarom borstvoeding en zelfbruiner geen goeie combinatie is

Een 20-jarige Britse moeder gaat viraal nadat ze een foto geplaatst heeft van een opmerkelijke foto van haar baby. Keziah Jozefiak was bezig met een zelfbruiner, maar moest ook haar hongerige baby voeden. Gevolg: een grote bruine vlek rond de mond van het kindje.

“Wil iemand me er de volgende keer aan helpen herinneren dat ik mijn spray tan eraf moet halen als ik Raf ga voeden?” schrijft Keziah op Twitter.

Zelf moet ze vooral om het voorval lachen: “Toen ik naar hem keek, schoot ik in de lach. Ik kon niet geloven dat zijn mond er nu uit zag als Homer Simpson”, vertelt ze aan de Daily Mail. “Raf sliep, dus ik dacht dat ik het wel even snel kon doen. Maar hij werd halverwege wakker en had heel erg honger.”

Het duurde een uur voordat ze het spul weer van haar baby’s gezicht had gepoetst. “Ik moest babyolie en babydoekjes gebruiken, dus daarna glom zijn gezicht en zag hij er erg schoon uit.”

Op Twitter kunnen veel moeders om het voorval lachen. “Het is mij ook overkomen toen mijn kleinste jonger was. Het kan ons allemaal gebeuren”, zo schrijft iemand. Anderen zijn boos op Keziah omdat ze haar baby heeft blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën. “Ik kan bevestigen dat het goed gaat met Raf en het heeft zijn gezicht niet aangetast, dus doe geen aangifte tegen me”, aldus Keziah.