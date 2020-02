“Dat een vliegtuig rammelt, is net een goede zaak”: zo slagen piloten er toch in om te landen tijdens een storm

Veel mensen ergeren zich aan passagiers die applaudisseren als een piloot een vliegtuig neerzet. Maar wie de voorbije dagen de filmpjes zag van zwalpende vliegtuigen die tegen stormen Dennis en Ciara vochten, kan toch alleen maar respect hebben voor het werk van de piloten. Voor hen is het rekenen, inschatten en snel beslissen. “We zijn wel degelijk voorbereid op zo’n weer, maar het is werken geblazen”, zegt Rudy Pont, piloot en coördinator van de Belgische pilotenvereniging BeCA. En dat krakende geluid dat een vliegtuig maakt, dat is eigenlijk een goed teken.