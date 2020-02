Vrouw in oog geraakt met luchtdrukgeweer: wapenfreak krijgt twee jaar effectieve celstraf

Brugge / Blankenberge - Een 34-jarige Bruggeling heeft twee jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij een vrouw in het oog heeft geraakt met een luchtdrukgeweer en haar zo voor het leven heeft verminkt. Kenneth B. liep in het verleden al talloze veroordelingen op, onlangs nog voor bezit van verboden wapens.

De feiten speelden zich af in de nacht van 5 op 6 september vorig jaar in Blankenberge. In haar zoektocht naar een slaapplaats probeerde slachtoffer S.H. binnen te raken in het appartement van een kennis. De vrouw verkeerde in beschonken toestand en werd de toegang geweigerd. Maar omdat ze op de bel bleef duwen, mocht ze uiteindelijk toch binnenkomen. Eenmaal in het appartement kreeg S.H. het aan de stok met de kennis en Bruggeling Kenneth B. (34), die in het appartement verbleef. Tijdens de schermutseling haalde B. een luchtdrukpistool boven en vuurde twee keer op S.H., die in het rechteroog werd geraakt. B. werd opgepakt en zit sindsdien in de cel.

Kenneth B. rijgt al sinds zijn tienerjaren de veroordelingen aaneen. Bij het gerecht staat hij bekend als een echte wapenfreak. Eind vorig jaar kreeg hij nog achttien maanden cel nadat hij op vier verschillende momenten met verboden wapens werd betrapt. Voor het schietincident vroeg de procureur twee jaar cel. De verdediging drong aan op mildheid. “Het slachtoffer bleef maar om drugs vragen en vroeg zelfs een gsm om een dealer te bellen”, pleitte de advocaat van B. “Toen ze ook mijn cliënt bleef lastigvallen, sloegen bij hem de stoppen door. Hij nam zijn luchtdrukwapen en loste enkele schoten om haar schrik aan te jagen. Hij dacht dat het wapen niet geladen was. Nu heeft hij veel spijt over wat hij deed. Hij beseft dat het erger had kunnen aflopen. Gelukkig is het slachtoffer niet blind.”

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro toegekend. “Mijn cliënte heeft een blijvend litteken in het gezicht”, stelde haar advocaat. “Het metalen bolletje kon operatief verwijderd worden, maar er is een blijvend risico dat het netvlies loskomt. Ze heeft heel veel pijn. Bovendien hangt haar rechteroog sinds de feiten lichtjes af.”