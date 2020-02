Artsen en verpleegkundigen zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Alleen al in China zijn er 3.000 besmet en zijn er ook al zes gestorven. Dinsdag werd de dood van twee topdokters gemeld. Dat was jammer genoeg te verwachten, aldus viroloog Marc Van Ranst. “En het dodental zal nog stijgen.”

Liu Zhiming (51), de directeur van een ziekenhuis in Wuhan, is vandaag/dinsdag gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd eraan blootgesteld toen hij in de stad medische tests uitvoerde om ...