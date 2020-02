Nieuwe gevangenis van Dendermonde moet in oktober 2022 klaar zijn en kost 194 miljoen

Dendermonde - De bouw van de nieuwe gevangenis van Dendermonde zal naar verwachting in augustus van dit jaar van start gaan. Het project zou in oktober 2022 klaar zijn. De bouw zal zo’n 194 miljoen euro kosten. In de nieuwe gevangenis zal plaats zijn voor 444 gedetineerden.

De beslissing om een nieuwe gevangenis in Dendermonde te bouwen, dateert al van meer dan tien jaar geleden. Het contract werd afgesloten in het kader van het eerste masterplan gevangenissen. De uitvoering liep serieuze vertraging op omwille van verschillende procedureslagen. Eind 2018 moest de ministerraad het contract voor de bouw verlengen.

Vorige zomer verwierp de Raad van State de beroepen tegen de milieuvergunning. Die waren ingesteld door de vzw Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde en enkele omwonenden. Ook een verzoek bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot nietigverklaring van de bouwvergunning voor enerzijds de gevangenis zelf en anderzijds de ontsluitingsweg werd verworpen.

De nieuwe gevangenis moet de huidige, totaal verouderde, gevangenis vervangen. Daar ontsnapten in de nacht van 18 op 19 augustus 2006 in totaal 28 gedetineerden. Het was de grootste massa-ontsnapping ooit in ons land. Het lukte omdat onder meer de sloten van de deuren versleten waren.