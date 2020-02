Nederlandse actrice die op Tomorrowland met drugs werd aangehouden, vertelt voor het eerst haar verhaal

Ze ‘oefende’ voor haar rol in de film ‘Suriname’, waarin ze een drugsdealer zou spelen. Dat verklaarde ze kort na haar aanhouding op het muziekfestival Tomorrowland vorig jaar. Nu vertelt de Nederlandse actrice Imanuele Grives (34) voor het eerst wat toen echt is gebeurd. “Ik kocht de drugs voor eigen gebruik. Het was mijn jaarvoorraad”, zegt ze.

De actrice zat afgelopen zomer bijna twee maanden in de gevangenis van Antwerpen nadat ze op 21 juli was tegengehouden bij de ingang van dancefestival Tomorrowland in Boom. Samen met twee vriendinnen verbleef ze tijdens het festival in een appartement dat ze via Airbnb gehuurd hadden. “De verhuurster heeft mij aangegeven”, zegt ze.

Toen de eigenares het licht in een van de kamers wilde gaan doven, ontdekte ze dat haar huursters een hoop drugs hadden achtergelaten. “Overal lagen bergjes wit poeder, pillen en cannabis”, zei het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de zaak. “Op het bed lagen papieren met notities over hoeveelheden drugs.”

Ontkennen had weinig zin. De actrice of beter haar advocaat probeerde haar vel nog te redden door te beweren dat ze zich wilde inleven voor haar nieuwe filmrol waarbij ze een drugsdealer speelde. Maar trapte de politie niet in.

Zeker niet nadat bij een huiszoeking in de Airbnb 77 xtc-pillen, 1,8 gram hasj, 11,2 gram cocaïne, 11,8 gram speed, 9,8 gram ketamine en 3,58 gram MDMA werden gevonden. In de andere slaapkamer lagen nog eens 180 milliliter GHB en 1,2 gram cannabis.

Slecht in haar vel

De actrice die bekend werd door de boekverfilming Alleen maar nette mensen was ondanks haar succes en haar goedlachse imago totaal niet gelukkig, geeft ze aan. Het feesten was dan ook haar uitvlucht en de gevangenisstraf bij nader inzien een opluchting. “Alles wat in mijn hoofd gebeurde, hoe slecht ik in mijn vel zat, eindelijk had ik daar tijd om alles op een rijtje te zetten”, zegt ze in De Volkskrant.

De enorme hoeveelheden drugs die ze bij zich had, verklaart ze als “een voorraad voor de rest van het jaar”. Dat ze een dealer was, ontkent ze. “Alles was voor eigen gebruik.”

“Ik weet dat dit raar gaat klinken, maar je krijgt korting als je meer koopt. Als je één xtc-pil koopt, kost die 5 of 10 euro, als je er honderd koopt, kost het 100 euro.”

Dat ze zoveel drugs meenam naar de festivalweide zelf, besefte ze naar eigen zeggen niet. “Ik heb het niet eens geteld.”

Acht van die pillen heeft ze voor de kick doorverkocht, maar daar heeft ze het bij gelaten toen ze direct een paniekaanval kreeg, vertelt ze. “Stel dat ik het allemaal had willen verkopen: van dertig xtc-pillen ga je niet rijk worden. De coke had ik heel knullig versneden, ik wist niet hoe dat moest, het was helemaal grijs geworden”, getuigt ze.

Imanuelle Grives houdt aan haar bezoek aan Tomorrowland niet alleen een strafblad over. Ze moest ook nog eens 8.000 euro boete betalen. En mogelijk wordt ze in de toekomst geweigerd aan de ingang van het festival.