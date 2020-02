Psychiater waarschuwde ziekenhuisdirectie voor pedoseksuele chirurg, maar die greep niet in

Reeds in 2006 heeft een psychiater in het ziekenhuis van Franse Quimperlé gewaarschuwd voor het “gevaar” dat chirurg Joël Le Scouarnec zou vormen. Die gepensioneerde arts is verdacht van tientallen gevallen van verkrachtingen en seksuele aanrandingen van minderjarige patiënten in zijn bijna dertigjarige loopbaan. De ziekenhuisdirectie greep echter nooit in.

“Ik vraag me af hoe overtuigender ik kon geweest zijn”, bevestigde Thierry Bonvalet dinsdag.

In 2006 begon de psychiater meer en meer verdenkingen te koesteren rond Le Souarnec, te beginnen nadat hij had vernomen dat deze laatste veroordeeld was voor bezit van kinderporno.

Op 14 juni van dat jaar liet Bonvalet de ziekenhuisdirecteur in een brief weten te twijfelen aan de “capaciteit” van de chirurg “om de sereniteit te behouden bij tussenkomsten bij jonge patiënten”. Maar de directeur heeft niet gezegd welk gevolg hij aan die waarschuwing zou geven, zegt Bonvalet.

Joël Le Scouarnec (69) werkte tussen 1989 en 2017 op vier plaatsen in de Franse departementen Morbihan, Indre-et-Loire en Charente-Maritime. Hij zit sinds mei 2017 opgesloten.

Een gerechtelijk onderzoek identificeerde 349 potentiële slachtoffers van wie er per 11 februari 246 klacht hebben ingediend.

De chirurg moet van 13 tot 17 maart voor het hof van assisen van Charente-Maritime in Saintes verschijnen voor een eerste luik van het dossier met betrekking tot de “verkrachting van minderjarigen jonger dan vijftien jaar door een persoon die gezag uitoefent over het slachtoffer, seksuele agressie en exhibitionisme”.

