Triest dieptepunt in vechtscheiding: man doet keer op keer zijn behoefte in tuin van ex

Nieuwpoort -

Een vijftiger uit Nieuwpoort riskeert acht maanden cel met uitstel onder voorwaarden voor het belagen van zijn ex na een vechtscheiding. Daarin ging G.D. volgens de advocaat van slachtoffer S.D. wel erg ver. “Het ging om psychologische foltering. Ik denk dat hij een primitieve natuur heeft die het vonnis niet kon lezen. Dat blijkt ook uit zijn handelwijze. Hij dook geregeld op in de tuin waar hij zijn territorium afbakende door er zijn behoefte te doen. Of in het holst van de nacht ging hij er met bloempotten gooien. De enige liefde die hij kent, is die van de drank want hij heeft al lang een alcoholprobleem. S.D. is nog steeds bang van hem en wij vragen 2.500 euro morele schadevergoeding.” Daar moest de verdediging van G.D. om slikken. “Ze maken er een geldzaak van. En als je S.D. ziet is het eerder hij die er schrik van moet hebben. Die man was zijn verstand kwijt omdat blijkt dat zij het ouderlijk huis van hem kan inpalmen en hij daar buitengezet werd.” Vonnis op 17 maart.