En dan denk je dat je gescoord hebt… Gelukkig is zijn ploegmaat wel bij de pinken

In de wedstrijd tussen Portadown en Queen’s University in de Noord-Ierse Premiership zorgde de modder wel voor een heel bizar doelpunt. Spits Adam Salley leek te zullen scoren voor de thuisploeg, was al aan het vieren maar zag niet hoe zijn poging in de modder bleef steken.

De juichende Salley had al lang geen oog meer voor de bal die vlak voor de doellijn stremde. Gelukkig had zijn ploegmaat Chris Lavery wel oog voor de bal en trapte het leder, voor de neus van de slapende verdedigers van Queen’s University, staalhard tegen de touwen. Salley, verbaasd door het hoongelach van de toeschouwers, realiseerde pas achteraf dat niet hij maar wel zijn ploegmaat de tweede treffer van de middag had gescoord.

Salley zou trouwens in de tweede helft alsnog zijn feestje mogen vieren. De spits scoorde immers nog drie keer in de door Portadown met 7-1 gewonnen wedstrijd. Portadown is ook de soevereine leider in de Noord-Ierse Premiership.