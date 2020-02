Moet Conner Rousseau ons aan een federale regering helpen of stuurt koning Filip een vrouw door het mijnenveld? De kanshebbers op een rij

Wie krijgt de opdracht die niemand wil? Het is aan de koning om dat uit te maken. Woensdag zou hij de m/v aanduiden die als volgende door het mijnenveld van de formatie moet laveren. Niemand durft met zekerheid te zeggen wie aan zet komt, al lijkt een liberaal het meest waarschijnlijk. “Best komt er nu even een afkoelingsperiode”, klinkt het in de Wetstraat.