Elon Musk biedt “tickets naar de ruimte” aan

In samenwerking met een Amerikaanse firma voor ruimtetoerisme zoekt de Amerikaanse raketbouwer SpaceX, een bedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk, vier privépersonen voor een ruimtereis. De prijs van het ticket is nog niet gekend.

SpaceX, bouwer van de Falcon-draagraket, heeft een overeenkomst gesloten met Space Adventures, met zetel nabij Washington. Die firma werkte samen met het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos om acht ruimtetoeristen met een Russische Sojoez naar het Internationaal Ruimtestation ISS te brengen en terug te halen.

SpaceX, het bedrijf van Tesla-kopstuk Elon Musk, biedt nu de kans om mee te vliegen met zijn door een Falcon-9 gelanceerde Crew Dragon, of de bemande versie van zijn onbemande cargo die voor rekening van het ruimtevaartbrueau NASA instaat voor vervoer naar en van de spacemeccano. Die Crew Dragon moet binnen enkele maanden - echt bemand - voor het eerst vliegen, maar wanneer precies is nog niet bekend.

SpaceX beklemtoont ruimtetoeristen geen verblijf in het ISS aan te bieden. Het bedrijf verduidelijkt niet de datum, de duur en het programma van de trip. Voorzitter Eric Andersen van Space Adventures zei dat de vlucht twee keer zo hoog kan gaan als voorgaande missies van een amateur-astronaut of bezoeker van het ruimtestation. Dit wentelt op ongeveer 400 km hoogte rond onze planeet.

Ook werkzaam in de sector van het ruimtetoerisme zijn Virgin Galactic en Blue Origin. Zij werken aan trips tot 80 à 100 km hoogte of de grens van de ruimte, voor enkele minuten, voor 250.000 dollar of meer.

SpaceX zal ongetwijfeld duurder zijn.