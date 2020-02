VTM-journalist Faroek Özgünes en collega enkele uren in cel in Ivoorkust voor reportage ‘duivelskoppel’

Faroek Özgünes en Marieke Lust, die voor het VTM-programma “Telefacts” in Ivoorkust zijn voor een reportage over het zogenoemde duivelskoppel Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker, zijn in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan enkele uren opgepakt geweest. Dat meldt de VTM Nieuws-redactie dinsdag.

Lacote en Van Acker zitten in Ivoorkust in de cel, in afwachting van hun uitlevering aan België wegens een moord in 1996. Ze zouden dinsdagavond op het vliegtuig richting België worden gezet.

Toen Özgünes en Lust in de buurt van de gevangenis aan het filmen waren, werden ze benaderd door Ivoriaanse autoriteiten. Ze werden opgepakt en naar de gevangenis overgebracht (nota bene dezelfde als die waarin Lacote en Van Acker opgesloten zitten). Hun gsm’s werden in beslag genomen en urenlang was er geen contact tussen de journalisten en hun redactie in België.

VTM bracht Buitenlandse Zaken op de hoogte, die aan de Ivoriaanse autoriteiten de onmiddellijke vrijlating van de journalisten vroeg. Enkele uren nadat ze waren opgepakt, werden Özgünes en Lust weer vrijgelaten.