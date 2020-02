Was het een snicker, was het een mars? Wat kreeg Diego Maradona hier toegestopt?

Ook al is hij nog maar een schim van zichzelf, toch gaat niets wat Diego Maradona doet onopgemerkt voorbij. De coach van het tegen de degradatie vechtende Gimnasia La Plata kreeg op dit beeld alvast iets toegestopt wat het daglicht niet mocht zien.

Uit welke wedstrijd het fragment dateert, is niet duidelijk. Maar het doet er ook niet toe. Duidelijk is dat Diego Maradona bij het begin van de tweede helft iets krijgt toegestopt door een oudere verzorger. Wat het is, mag niet geweten zijn want meteen wordt het signaal gegeven om de coach uit het zicht van de camera’s te houden. Een aantal stafleden probeert op onopvallende wijze hun coach buiten beeld te houden. Die missie lukte zodat niet duidelijk werd wat Maradona kreeg toegediend. Gezien zijn drugsverleden begon de geruchtenmolen meteen volop te draaien al lijkt het onwaarschijnlijk dat de voetbalheld van weleer tijdens een wedstrijd, met draaiende camera’s, aan de drugs zou zitten.