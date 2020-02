Beeldschoon, altijd verliefd op jongere mannen en dus het doelwit van de tabloids: Britse pers onder vuur na zelfmoord van populair tv-gezicht

De Britse pers ligt zwaar onder vuur na de zelfmoord van Caroline Flack (40), een presentatrice van wie het privéleven maandenlang tot in de goorste details op de voorpagina’s werd uitgesmeerd. Ruim een half miljoen Britten doen in een petitie hun beklag over de roddelblaadjes, maar volgens experts zal het nieuwste grote schandaal sinds prinses Diana niéts veranderen.