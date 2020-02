Schooldirecteurs slaken noodkreet over besparingen: “Kwaliteit van het onderwijs komt in gevaar”

Er heerst grote onrust in de leraarskamer. Dat zegt een groep van 27 directeurs die advies geeft aan de katholieke koepel. In een brief aan Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) slaan zij alarm over de geplande besparingen in het middelbaar, te midden van grote hervormingen en een groeiend lerarentekort. “De kwaliteit die van ons verwacht wordt, komt in gevaar.”