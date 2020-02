En nog meer miserie voor Lokeren: Beridze geschorst tot einde reguliere competitie

Sporting Lokeren kan in de play-downs opnieuw rekenen op Giorgi Beridze, die wel de resterende twee speeldagen van de reguliere competitie in 1B geschorst is. De Geschillencommissie legde de spits van de rode lantaarn dinsdag drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) op. Beridze moet ook 1.250 euro boete betalen.