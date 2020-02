Dik tien jaar geleden leed AA Gent tegen AS Roma zijn meest bizarre Europese nederlaag ooit: 1-7: “Het liefst wilden we van het veld stappen. Tijdens de match”

“Een schurkenstreek”, noemde deze krant het. Niet meer, niet minder. Om maar aan te tonen hoe groot de Belgische woede was toen AA Gent op 6 augustus 2009 met 1-7 (!) de boot inging tegen AS Roma. Een match waarin de Buffalo’s gehoopt hadden een stapje hoger te klimmen op de Europese ladder draaide uit op een vernedering met een zure nasmaak, ingegeven door de scheidsrechter. En door Francesco Totti. Een reconstructie, daags voor de match van de revanche.

Het criterium voor een goed retroverhaal? Een anekdote van Kenny Thompson. Toch? De voormalige flankspeler is zowat een cultheld in ons voetbal en moet in dit verhaal zowat de enige stem zijn die positieve ...