Tot 30 procent meer ongevallen op de latten, want skiërs gaan buiten de pistes op zoek naar betere sneeuw

Wie volgende week op skivakantie vertrekt, kan maar beter extra voorzichtig zijn. De sneeuwkwaliteit is niet overal optimaal. Gevolg is dat meer skiërs dan andere jaren zich buiten de pistes wagen. Met alle gevolgen van dien, zo merken ze bij de reddingsdiensten, die tot 30 procent meer moeten uitrukken in vergelijking met vorige winter.