Vraagtekens rond toekomst Rode Duivel Jan Vertonghen: alle wegen leiden naar Amsterdam

De drukst besproken Rode Duivel van de voorbije weken zit vanavond in de 1/8ste finale van de Champions League tussen Tottenham en RB Leipzig wellicht op de bank. De beelden van de teleurstelling bij de gewisselde Jan Vertonghen (32) gingen de wereld rond, de vraagtekens bij zijn toekomst worden er niet minder om. In principe kan hij met zijn aflopende contract overal naartoe, in realiteit lijkt enkel Ajax een logische keuze als hij bij Tottenham geen nieuw contract krijgt.