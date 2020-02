Atalanta wil Champions League-sprookje nog niet zien eindigen

Als debutant meteen naar de 1/8ste finales: Atalanta is het buitenbeentje in deze Champions League. In een dubbele confrontatie met Valencia zijn de Italianen allesbehalve kansloos.

Na pandoeringen op verplaatsing bij Dinamo Zagreb (4-0) en Manchester City (5-1) en een thuisnederlaag tegen Shaktar (0-2) gaf niemand nog een cent voor de kansen van Atalanta uit Bergamo. Maar de debutant herpakte zich, behaalde een knappe 7 op 9 en raakte alsnog door de groepsfase. Niet slecht voor een club met een bescheiden budget uit een stadje met 120.000 inwoners.

De Serie A kent het gevaar Atalanta al langer: met hoge pressing, snelle balcirculatie en veel lopers de tegenstander geen tijd geven om op adem te komen. Mooi om naar te kijken, erg lastig te bespelen. Rode Duivel Timothy Castagne en ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi hebben hun plaats in het elftal, waarin de Argentijnse dribbelaar Alejandro Darío Gómez, alias Papu, de grootste vedette is.

Met 63 goals in 24 wedstrijden heeft Atalanta de beste aanval in de Serie A. Meer goals dus dan het Juventus van Ronaldo en het Inter van Lukaku en goed voor een voorlopige vierde plek in de stand. Valencia, nummer zeven in Spanje, is bij deze gewaarschuwd.