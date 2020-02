Crisisvergadering bij AS Roma: negen keer gespeeld in 2020, twee keer gewonnen

Negen matchen gespeeld in 2020, slechts twee gewonnen. Geen wonder dat de zenuwen bij AS Roma enorm gespannen staan voor het bezoek van AA Gent.

In die mate zelfs dat er dinsdag een overleg plaatsvond tussen trainer Paulo Fonseca en een paar prominente spelers, zo wist het lokale Il Messaggero te melden. De coach kaartte afgelopen weekend na de 2-1-nederlaag bij Atalanta aan dat zijn ploeg kampt met een mentaal probleem, al maakten de spelers dinsdag duidelijk dat ook enkele mindere tactische keuzes van Fonseca de ploeg al punten gekost hebben. De voorbereiding richting AA Gent verloopt dus niet bepaald in de opperbeste sfeer. De Buffalo’s zelf vertrekken woensdagochtend richting Rome, waar diezelfde dag om 18 uur getraind wordt in het Stadio Olimpico. Laurent Depoitre wordt klaargestoomd nadat u vorige week al kon lezen dat hij deze week de trainingen kon hervatten na een blessure aan zijn voetzool. De Bulgaar Georgi Kabakov, die ook al Real Madrid-Club Brugge floot, is de ref van dienst.