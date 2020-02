Jonge kindjes weggehaald bij hervallen pedofiele vader die 37 maanden cel riskeert

Blankenberge / Alveringem / Hamme - Een 58-jarige man uit Alveringem riskeert 37 maanden cel en een boete van 4.000 euro omdat hij al voor de tweede keer terechtstaat voor pedofilie.

Toen B.D. nog in Hamme woonde, verzamelde hij tussen 2004 en 2008 heel wat kinderpornofoto’s waarvoor hij in het hof van beroep van Gent achttien maanden cel kreeg. Later ging B.D. in Blankenberge wonen waar hij zijn praktijken gewoon voortzette. Ook in zijn huidige woonplaats Alveringem deed hij verder.

“Via de Amerikaanse autoriteiten kregen we door dat zijn IP-adres werd gebruikt voor het verspreiden van beelden”, sprak de procureur. “Bij een huiszoeking werden meer dan 1.150 beelden en 222 video’s gevonden. Daartussen zaten beelden van misbruik van zeer jonge kinderen, kleuters en baby’s. Bovendien had hij chatgesprekken met mensen tot in India en bood hij ook beelden te koop aan. Hij verklaarde zelf dat het eens iets anders was. Therapie heeft in het verleden duidelijk niet geholpen.”

De beelden stonden onder andere op een laptop en een harde schijf die B.D. zelfs hij bij de eerste reeks feiten gebruikte. De man is ondertussen vader geworden en heeft twee kindjes van twee en drie jaar. Die zijn bij hem weggehaald en geplaatst. “Ik ben nochtans een goede vader en echtgenoot en mis mijn kinderen. Ik bel hen dagelijks en wil niet in de cel blijven. Ik wil terug in therapie”, sprak B.D. Vonnis op 10 maart.