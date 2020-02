Goedkoop medicijn tegen malaria, nu wondermiddel tegen corona? KU Leuven deed ontdekking al in 2004

Is het wondermiddel tegen corona een goedkoop middel tegen malaria? In China werden patiënten die een week lang chloroquine innamen in elk geval sneller virusvrij en genezen verklaard. De KU Leuven ontdekte 16 jaar geleden al dat het middel werkte, maar kon het toen niet op patiënten uitproberen.

Marc Van Ranst, viroloog aan de KU Leuven, toont zich voorzichtig optimistisch over het nieuws uit China. Daar hebben ze in tien ziekenhuizen in Peking, Hunan en Guangdong een onbekend aantal patiënten die besmet waren met het coronavirus een week lang chloroquine toegediend. Dat is een medicijn tegen malaria dat bij ons in 2016 uit de handel werd genomen. “De resultaten toonden aan dat na een week de koorts zakte”, zegt professor Van Ranst. “Ook de longfunctie van de patiënten verbeterde, zo bleek op röntgenfoto’s. En ze waren ook sneller weer virusvrij en genezen.”

LEES OOK. Nu ook twee topdokters gestorven aan coronavirus, verzorgers blijven grote risico’s nemen: “Het probleem? Dat er geen vaccin is” (+)

Van Ranst baseert zich hiervoor op verslagen van experts van het Chinese ministerie van Wetenschappen en Technologie. Want contacten met China zijn er nog niet geweest en die zullen er volgens Van Ranst ook niet onmiddellijk komen. Maar verrast over het nieuws is hij niet. De werking van chloroquine tegen SARS-coronavirussen werd tijdens de SARS-epidemie in 2004 al ontdekt door een team virologen van de KU Leuven, onder zijn leiding. Maar omdat de epidemie toen net voorbij was, kon het middel niet op patiënten worden getest.

“Uit tests in celculturen die besmet waren met het SARS-coronavirus type 1, bleek toen dat chloroquine antiviraal werkte, en dat in concentraties die bij de mens veilig gebruikt kunnen worden. Wat we toen ontdekt hebben, wordt nu dus bevestigd ”, zegt Van Ranst.

12 euro voor 100 pillen

Of we nu al kunnen spreken van een doorbraak in de strijd tegen het coronavirus covid-19 durft Van Ranst vandaag nog niet beweren. “Maar we hopen uiteraard wel dat het antimalariamiddel wereldwijd een impact kan hebben op de behandeling van besmette patiënten. Vooral ook omdat het zo goedkoop is. Voor 12 tot 13 euro heb je honderd pillen.”

LEES OOK. 15.000 besmettingen en 242 doden in één dag door coronavirus: “Maar het grootste risico ligt op dit moment niet in China” (+)

Het medicijn kan volgens professor Van Ranst alleszins geproduceerd worden in grote hoeveelheden, al zijn er momenteel wereldwijd nog weinig producenten. In de plaats van chloroquine zijn andere middelen tegen malaria op de markt gekomen, die minder bijwerkingen hebben.

“We zijn wel erg benieuwd naar de bevindingen van nieuwe, grootschaligere tests”, zegt Van Ranst. “Als die de eerdere resultaten bevestigen, zou het middel wel op grote schaal kunnen worden gebruikt.”