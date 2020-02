Bombrieven in Nederland ondertekend met bijzondere ‘handtekening’

De afzender van de onlangs in Nederland verstuurde bombrieven heeft de afzonderlijke afpersingsberichten telkens ondertekend met een specifieke handtekening. Ook gebruikte hij of zij in de brieven steeds hetzelfde soort batterijen en ontbrandbare stof, welke geplaatst was in een opvallend fourniturenzakje. Dat bleek dinsdagavond in het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’.

De afzender verstuurde de bombrieven, die eigenlijk snel ontvlambare brieven waren, aan een tiental bedrijven als afpersing om bitcoins te vergaren. Als de ontvangers niet zouden betalen, zouden er “nare dingen gebeuren”, zo stond in de brieven, aldus de politie.

LEES OOK. In de ban van de bom (+)

De gebruikte handtekening onder de brieven was telkens een reeks liggende streepjes, twee schuine, en dan weer een reeks liggende streepjes. Ook de batterijen en de zakjes werden getoond. Het gaat om batterijen van het merk Duracell, type Industrial die uit elkaar gehaald in de enveloppen zat.

De gebruikte zakjes hadden een print van een stadsgezicht van Delft. Van zulke zakjes zijn er tienduizenden in omloop. Ze worden voornamelijk in souvenirwinkels gebruikt voor het inpakken van sieraden. Ook de gebruikte enveloppen vertonen gelijkenissen. Telkens ging het om een witte envelop gefrankeerd met twee postzegels. De adressering is geprint en de afzender is het CIB (Centraal Inkoopbureau) of een afzender met fictieve naam. Een verdikking was telkens voelbaar.

De politie riep kijkers op of ze iemand kennen die brieven op een dergelijke manier afsluit, of veel van de batterijen of zakjes heeft ingeslagen. Of iemand die tot deze daden in staat is, bijvoorbeeld omdat hij of zij in conflict is met een van de bedrijven.

Op de gouden tip staat 15.000 euro