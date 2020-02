Kleuter wordt bij moeder gebeten door hond, verlaat ziekenhuis en wordt wéér gebeten: “Niemand grijpt in”, zegt bezorgde vader

Lievegem / Vinderhoute -

Een 5-jarige kleuter is twee keer toegetakeld door de hond van de partner van zijn moeder. Nadat hij vorige week een eerste keer in het ziekenhuis moest worden opgenomen, werd de jongen bij zijn thuiskomst opnieuw door dezelfde hond gebeten. Het UZ Gent bevestigt dat ze na beide bijtincidenten de politie inlichtte. “Maar niemand grijpt in. Die hond moet een spuitje krijgen”, zegt zijn bezorgde vader.