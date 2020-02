“Dat er bij Lokeren zes maanden na de overname al geen geld meer is, is kwalijk”

Louis De Vries is geen ordinaire poenpakker. De 73-jarige Antwerpenaar nam Lokeren niet over om er geld aan te verdienen. Dat weten zelfs zijn grootste vijanden. Hij is eerder een artiest, op het dromerige af. Hij wil dingen creëren waarvan mensen versteld staan. Op zijn manier, met zijn jarenlange ervaring als begeleider van muzikanten op de achtergrond. De Vries wilde zich nog een keer tonen. Na zijn vertrek door de achterpoort bij Germinal Beerschot in het begin van deze eeuw wenste hij de Belgische voetbalwereld te laten weten dat hij nog bestaat. Hij kocht Lokeren, een traditieclub die al langer dan vorig jaar in ontbinding was.

Louis De Vries Foto: BELGA

“Als Louis de Vries hier een jaar eerder had gestaan, was Lokeren niet gedegradeerd en was mijn bewind één groot succes geweest”, sakkerde de 88-jarige Roger Lambrecht in juni van vorig jaar na de overname. Qué?

Niet alleen Lambrecht, ook De Vries heeft zich vergist. Overtuigen kan hij en zo kon de vorige, intussen bejaarde, voorzitter Roger Lambrecht nog worden verleid. Maar sinds het vertrek van De Vries als clubleider een kleine 20 jaar geleden is er veel veranderd in ons voetbal. De Vries dacht zijn netwerk nog makkelijk te kunnen aanspreken om spelers en sponsors aan te trekken. Niet dus.

Dat er zes maanden na de overname al geen geld meer is om beloofde tekengelden en (hoge) lonen te betalen, is kwalijk. Dat is – eufemistisch gezegd – niet goed ingeschat. Geen goed beleid. Dat de oorsprong van het geld angstvallig werd geheimgehouden, was al een eerste aanwijzing. Ofwel is het geld dan van twijfelachtige afkomst, ofwel is het geld er dan niet. Of toch onvoldoende. Verrassend dat er in deze tijden nog zulke fouten worden gemaakt.

De Vries, of zelfs Roger Lambrecht, kan de boel mogelijk nog redden, maar het financiële en sportieve beleid was tot hiertoe een fiasco. Onder Lambrecht, intussen ook niet meer in staat een club te leiden, was het ook al bergaf gegaan. Dit kon worden vermeden. Bij de licentiecommissie moeten waarborgen voor het komende seizoen worden getoond, maar een overname is daar nog niet in verwerkt. Ook bij overnames moet de licentiecommissie aan de nieuwe eigenaars waarborgen vragen. De verkopers zullen in dit geval mogelijke gegadigden zien afhaken, maar zo wordt de kans op catastrofes – zoals wat nu de Lokerse jeugd, supporters en werknemers overkomt – veel kleiner.