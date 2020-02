Vijftig is het nieuwe veertig en dus start dit koppel een nieuwe zaak: "Vijftig zijn, betekent niet dat je achter geraniums moet gaan hangen"

Nijlen -

In de Statiestraat opent binnenkort Schoenen Passo. De enthousiaste vijftigers Laurens Dielens (52) en Marina Borremans (55) zijn vastbesloten om de enige schoenwinkel in Nijlen tot een succes te maken. “Ja, we zijn over de vijftig, maar dat wil niet zeggen dat we niets nieuws meer uit de grond kunnen stampen”, klinkt het.