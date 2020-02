Ex-voorzitter Roger Lambrecht kan Lokeren opnieuw in handen krijgen

Sporting Lokeren staat op kapseizen. Als de club tegen vrijdag geen overnemer heeft, dreigt het faillissement. Huidig voorzitter Louis De Vries maakt zich sterk dat de club wordt gered. Maar indien hij daar niet in slaagt, kan ex-voorzitter Roger Lambrecht – als hij dat wil, tenminste – de club weer voor één symbolische euro overnemen. Intussen wordt er ook met andere kandidaat-overnemers gesproken.

Louis De Vries heeft zijn beloften aan spelers en trainersstaf niet kunnen nakomen. Zo zijn er bijvoorbeeld tekengelden nog altijd niet betaald, wat voor sommige spelers een financiële catastrofe is. Als de huidige voorzitter ook niet aan zijn verplichtingen ten opzichte van de vorige voorzitter Roger Lambrecht kan voldoen, kan die de club weer voor één euro overnemen. Dat is contractueel zo bepaald.

Het zou dus best kunnen dat Lambrecht straks, nog geen jaar na de ‘verkoop’, opnieuw de club in handen krijgt. De vraag is of hij dat ziet zitten. De bandenmagnaat is 88 jaar, sukkelt met zijn gezondheid en was vorig jaar dolblij dat hij van de club af was. Het doet hem veel pijn dat de club – waarvan hij bijna 25 jaar voorzitter was – is afgegleden naar de laatste plaats in 1B en op de rand van het faillissement staat.

Ook Carpentier weer in beeld

Voorzitter Louis de Vries ontkent niet dat de club in financiële moeilijkheden zit, maar werkt naar eigen zeggen aan een structurele oplossing. Donderdagavond komt de raad van bestuur opnieuw samen. Voor het einde van de week wil de club met nieuws naar buiten komen.

“We zitten met een aantal mensen rond de tafel die interesse tonen”, bevestigt De Vries. “Verdere details kan en mag ik nu nog niet geven. Maar ik geloof wel in een goede afloop.” Hoop doet leven, zeker? Maar de tijd tikt. Het huidige bestuur zat al samen met de groep rond Willy Carpentier, die deze zomer al interesse toonde. Gooien de ex-ondervoorzitter en co. hun geliefde club een reddingsboei toe?

Hoe dan ook: Lokeren staat voor de week van de waarheid. Op korte termijn is de Oost-Vlaamse club op zoek naar twee miljoen euro, op langere termijn is er zelfs sprake van vier miljoen euro. Wordt dat geld niet gevonden, dan gaan de boeken dicht. Het water staat Lokeren al een tijdje aan de lippen. Het kreeg twee maanden geleden al een transferverbod opgelegd door de licentiecommissie na tussentijdse controle. Een verbod dat tot op heden nog altijd niet opgeheven werd.

Geen geld voor februari

Volgens een anoniem personeelslid “zijn alle mensen, spelers en ander personeel op de loonlijst tot en met januari correct betaald. Maar voor februari is er blijkbaar geen geld meer.” Bovendien wachten enkele spelers al maanden op (een deel van) hun tekengeld. Eind januari werd nog meegedeeld dat die bedragen eerstdaags betaald zouden worden, maar dat gebeurde dus nog niet.

Daar werd in de kleedkamer tegenover Louis De Vries al flink wat stampei over gemaakt. Aanvoerder Kilian Overmeire, Jelle Van Damme en doelman Davino Verhulst behoren tot de groep spelers die nog geld moeten krijgen. Ook aan sommige leveranciers werd de afgelopen maanden geen factuur meer betaald. Maandagavond werden de sponsorbusjes van de stewards opgehaald door de eigenaar, uit schrik dat die zouden aangeslagen worden. Een teken aan de wand?

Lokeren heeft al langer financiële problemen. In januari werd daarom een structurele en omvangrijke sponsordeal met het Chinese bedrijf Ke Hua Sports afgesloten. “We zijn blij Lokeren hiermee financieel gezond te maken en alle zuurstof te geven om een mooie toekomst uit te bouwen”, klonk het toen. Maar: het beloofde geld staat intussen nog altijd niet op de rekening. De reden? Het Coronavirus. Blijkbaar is het bedrijf deels in handen van de overheid, maar omdat het land platligt, ontbreken er nog enkele handtekeningen.