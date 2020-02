Garagist Pieter (40) uit ‘Gentbrugge’ is pro LEZ maar heeft toch hartzeer: “Kan voor de auto's uit mijn jeugd’ echt geen uitzondering"

Gent -

Een Mercedes uit 1981? Een klassieke Ford Capri of Opel Manta? Pieter Swyngedouw werkt het liefst aan ‘youngtimers’, jonge oldtimers. “De auto’s van mijn jeugd. Het is een verslaving.” Maar de oprukkende LEZ speelt hem parten. “Als ze naar Gentbrugge wordt uitgebreid, heb ik twee keuzes: vertrekken of een andere specialisatie kiezen.”