Eleven Sports start voorbereiding zonder fiat van Antwerp

De collectieve verkoop was een van de voorwaarden zoals beschreven in de tender. Omdat AA Gent maandag alsnog instemde met de exclusieve toewijzing van het voetbalcontract aan Eleven Sports, moet enkel nog Antwerp overtuigd worden.

“We zijn bijzonder verheugd dat AA Gent zich bereid heeft verklaard de mediarechten collectief te verkopen. Dit stelt ons in staat de voorbereiding op het volgende seizoen, samen met de Pro League, op te starten”, stelt Eleven Sports. “Wij hopen dat ook Antwerp zich in de komende dagen zal scharen achter de beslissing van de andere 23 clubs.” Dinsdag werden alvast de krijtlijnen voor de samenwerking in de komende vijf seizoenen (periode 2020-2025) uitgetekend. (blg)