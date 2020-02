Tesla om kinderen af te leiden in ziekenhuis Deinze

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Vincentius in het Oost-Vlaamse Deinze heeft de afdeling pediatrie uitgebreid met een knalrood Tesla-wagentje. Het elektrische autootje moet jonge patiënten afleiden en belonen na een minder leuke ervaring, zoals het afnemen van bloed.

Bovendien kunnen de kinderen de auto gebruiken om via de gang naar hun consultatie of onderzoek te rijden. “Het is een perfect afleidingsmanoeuvre voor de patiëntjes”, zegt hoofdverpleegster Natalie Froyman. “De auto trekt de aandacht, waardoor ze minder stress hebben bij een bezoek aan de dokter. Ook de ouders zijn gerustgesteld. Hun kinderen gaan voortaan lachend naar de onderzoekskamer.”

