Een op twintig Belgen ziet heel jaar geen dokter (en dat is niet altijd gezond)

Een op de twintig Belgen is in 2018 geen enkele keer naar de huisdokter, tandarts of het ziekenhuis geweest. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Vooral mannen en alleenstaanden blijven zolang weg van bij de dokter, zo blijkt. Ook veel zelfstandigen en Brusselaars doen dat. Het ziekenfonds waarschuwt dat het zeker niet alleen om kerngezonde mensen gaat. De dokter mijden gebeurt ook uit geldgebrek. “Bovendien houdt een gebrek aan medische opvolging ook voor gezonde mensen gevaren in”, aldus de mutualiteit.

Het aantal Belgen dat geen gebruikmaakt van medische zorgen is de laatste jaren wel verminderd, van 7 procent in 2010 naar 5,4 procent in 2018.(jom)