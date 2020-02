Libische regering stopt gesprekken over wapenstilstand

De internationaal erkende regering van Libië heeft de gesprekken over een wapenstilstand met het Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar stopgezet. Het LNA heeft dinsdag een aanval uitgevoerd op de haven van Tripoli. Direct na de bekendmaking van de regering waren bombardementen te horen in Tripoli.

Volgens het LNA waren de bombardementen in de haven gericht op een Turks schip, dat wapens zou leveren aan de Libische regering. Later werd een wapenopslagplaats beschoten.

Een aantal raketten kwam vlakbij olietankers terecht. Daarop besloot het Libische staatsoliebedrijf om alle tankers uit de haven te halen. De brandstofvoorziening van Tripoli komt zo in het gedrang, omdat er geen opslagplaatsen zijn. De hoofdstad is voor olie afhankelijk van de tankers.

Sinds 2011

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Moe’ammar al-Khaddafi in 2011. De machtige Libische krijgsheer Khalifa Haftar begon vorig jaar een offensief om hoofdstad Tripoli in handen te krijgen. Daar zetelt de regering die wordt erkend door de internationale gemeenschap. Sinds januari is een wankele wapenstilstand van kracht.

De strijdende partijen in Libië krijgen allebei steun van buitenlandse mogendheden. De internationale gemeenschap doet echter ook pogingen een einde te maken aan het slepende conflict. Op een top in Berlijn werd afgesproken dat een einde moet komen aan de buitenlandse inmenging in Libië. De VN-Veiligheidsraad keurde vorige week nog een resolutie goed waarin werd opgeroepen om tot een “duurzaam staakt-het-vuren” te komen in Libië.