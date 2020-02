Bloomberg belooft miljardenbedrijf te verkopen als hij president wordt

Michael Bloomberg, een van de Democratische kandidaten in de Amerikaanse voorverkiezingen, heeft beloofd zijn bedrijf te verkopen als hij verkozen wordt als president. Het succesvolle media- en beursanalysebedrijf dat zijn naam draagt, heeft Bloomberg tot een van de rijkste Amerikanen gemaakt. Hij heeft een vermogen van zo’n 60 miljard dollar (55,5 miljard euro).

“Mike Bloomberg zal zijn belastingaangifte vrijgeven. Hij zal ook Bloomberg LP verkopen. Er zal geen verwarring zijn over zijn financiële holdings die de grens vervagen tussen publieke dienstverlening en persoonlijk profiteren. We zullen 180 graden weg zijn van waar Donald Trump is over die kwesties, want Donald Trump is een wandelende financieel belangenconflict”, zei campagnewoordvoerder Tim O’Brien aan CNN.

Bloomberg accepteert geen donaties voor zijn campagne en betaalt alle kosten uit eigen zak. Hij heeft tot nu toe al meer dan 300 miljoen dollar uitgegeven, vooral aan reclamespots die president Donald Trump hard aanpakken.

Door die strategie maakt hij een snelle opmars in de peilingen voorafgaand aan de voorverkiezing in de staat Nevada. Hij staat gemiddeld op ongeveer 15 procent van de stemmen en voldoet daarmee aan de eisen om woensdagavond (lokale tijd) in Nevada mee te doen aan een debat tussen de Democratische presidentskandidaten. De overige kandidaten zijn Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Joe Biden en Elizabeth Warren.

Bloomberg denkt dat mensen hem zien als de beste kandidaat om te winnen van president Trump. Sanders wordt door veel Democraten als te links gezien en Buttigieg als te onervaren. Bloomberg is lid geweest van de Republikeinse Partij, waardoor hij denkt ook twijfelende kiezers en gematigde Republikeinen voor zich te winnen.