Plannen voor talkshow Matthijs van Nieuwkerk en Evi Hanssen sneuvelen door exit VRT-directeur

Nu Matthijs van Nieuwkerk stopt met het dagelijks praatprogramma ‘De wereld draait door’, was hij klaar voor een nieuwe stap. Het Nederlandse tv-icoon droomde ervan om in Antwerpen te wonen, en dat paste bij de plannen die VRT-directeur Peter Claes met hem had. Maar door de exit van Claes vallen die pannen nu in het water. Dat meldt Het Laatste Nieuws.