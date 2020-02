Washington gaat vijf Chinese media beschouwen als staatsbedrijven

De Verenigde Staten beschouwen voortaan vijf Chinese mediakanalen als staatsbedrijven. Dat betekent dat ze zich net als buitenlandse diplomatieke missies moeten registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is een nieuwe stap in de escalatie tussen de twee grootmachten.

De vijf mediabedrijven – Xinhua, CGTN, China Radio, China Daily en The People’s Daily – zullen beschouwd worden als “buitenlandse missies”, of als uitbreidingen van de Chinese staat, melden Amerikaanse functionarissen dinsdag. Ze benadrukken dat de bedrijven wel nog hun werk zullen kunnen uitvoeren.

Met deze zet zal het ministerie van Buitenlandse Zaken meer zicht hebben op hoe de bedrijven in de VS opereren. Het gaat dan over de mensen die ze aannemen en de eigendomsrechten van de kanalen.

Volgens een Amerikaanse functionaris maken de bedrijven deel uit van de propaganda van de Chinese staat en krijgen ze rechtstreeks opdrachten van de partijtop.